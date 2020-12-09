Легковушка сбила троих пешеходов на тротуаре в Могилеве

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве легковой автомобиль Audi сбил троих пешеходов на тротуаре. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП случилось сегодня около 18.20 на ул.Комсомольской. Водитель иномарки, 28-летний местный житель, на скорости выехал на тротуар, где сбил двоих мужчин и женщину. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами, водитель не пострадал.

По предварительной информации, могилевчанин не справился с управлением, и автомобиль выбросило на тротуар.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.-0-