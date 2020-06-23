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23 июня 2020, 22:05

Легковушка сбила велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе в Минске

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" двигался по ул.Ратомской со стороны ул.Мястровская в направлении пр.Победителей и при повороте налево совершил наезд на мужчину 1960 года рождения. Велосипедист пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - пояснили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает и водителям автомобилей, и велосипедистам о важности соблюдения правил и необходимых мер безопасности.-0-

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