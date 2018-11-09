Легковушка сбила велосипедиста на трассе в Ляховичском районе

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 8 ноября примерно в 19.05 на трассе Р91 Барановичи - Осиповичи. По предварительной информации, автомобилем "Дэу Ланос" управляла 21-летняя жительница деревни Своятичи Ляховичского района. На 184-м км дороги ее машина сбила 52-летнего велосипедиста. Он, не спешиваясь, пересекал проезжую часть. Мужчина был доставлен в Барановичскую городскую больницу, где скончался от полученных травм.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Установлено, что погибший шесть раз привлекался к ответственности по ст.18.23 ч.1 (нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством) КоАП и дважды по ст.18.23 (нарушение ПДД, повлекших создание аварийной обстановки) КоАП.

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