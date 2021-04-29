Легковушка сбила велосипедиста в Ивьевском районе

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе на загородной дороге произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня около 9.00 вблизи деревни Кудейши не разъехались легковой "Ситроен" и велосипедист. 46-летний мужчина на велосипеде двигался навстречу машине по ее полосе. Когда легковушка приблизилась, он неожиданно выехал на середину дороги. Избежать столкновения не удалось - велосипедист в реанимации.

Материалы переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-