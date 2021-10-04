Легковушка сбила велосипедиста в Узденском районе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе легковой автомобиль сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Сегодня около 6.25 на 74-м км автодороги Р68 Марьина Горка - Узда - Негорелое 54-летний водитель "Фольксвагена Гольфа" наехал на двигавшегося по центру полосы в попутном направлении движения 66-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение", - отметили в ведомстве.

Велосипедист не был обозначен световозвращающим элементом, однако его транспорт был оборудован световозвращателями.-0-