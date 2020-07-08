Легковушка сбила восьмилетнего мальчика на нерегулируемом переходе в Бресте

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил на нерегулируемом переходе восьмилетнего мальчика, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 июля около 14.35. По предварительной информации, за рулем "Мазды" находилась 33-летняя женщина. Двигаясь по ул.Грюнвальдской, легковушка сбила ребенка, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил травмы. Его госпитализировали в детскую областную больницу.

В Брестской области в январе - июне зарегистрировано 24 дорожные аварии, в которых пострадали 27 детей. "Самые распространенные нарушения среди несовершеннолетних - переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, игра в непосредственной близости от дороги. Кроме того, далеко не все юные велосипедисты спешиваются на пешеходном переходе", - обратили внимание в Госавтоинспекции.-0-