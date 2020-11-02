Легковушка сбила женщину на нерегулируемом переходе в Борисове

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

30 октября около 7.40 в Борисове водитель 1986 года рождения на автомобиле "Фольксваген Пассат" ехал со стороны улицы Р.Люксембург в направлении микрорайона Лядище. Он совершил наезд на местную жительницу 1953 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с полученными травмами госпитализирована.

В этот же день около 7.10 на автодороге Дзержинск - Великое Село в черте деревни Великое Село водитель 1969 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-31105, совершил наезд на местную жительницу 1962 года рождения. Женщина двигалась по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении. Пешеход госпитализирована. Пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.

Во избежание ДТП, Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям при движении выбирать безопасную скорость движения, дистанцию между транспортными средствами. Также быть предельно внимательными за рулем особенно вблизи населенных пунктов, где в любое время на дороге может оказаться пешеход, проявлять особую осторожность при проезде пешеходных переходов. Пешеходам следует быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток, в целях безопасности обозначать себя световозвращающими элементами.-0-