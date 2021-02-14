Легковушка сбила женщину на переходе в Минске

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня на улице Рафиева. По предварительной информации, около 15.45 водитель за рулем "Фольксвагена" ехал со стороны улицы Есенина в направлении улицы Слободская. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он наехал на пешехода - женщину 1967 года рождения, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. В свою очередь пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.-0-