Легковушка сбила женщину на переходе в Пинске

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 19 декабря около 7.52. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фольксваген" была 52-летняя пинчанка. Поворачивая на разрешающий сигнал светофора, она сбила 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Брестской области 18 декабря. Вечером в агрогородке Любань Лунинецкого района 52-летняя водитель "Фольксвагена" наехала на 44-летнего мужчину. По предварительным данным, он лежал на проезжей части. Через несколько часов пострадавший умер в больнице. Установлено, что на его куртке была световозвращающая полоса.-0-