Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Барановичах

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Барановичах, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 18 июня в 19.23. По предварительной информации, управляя автомобилем "Дэу Матиз", 67-летняя жительница Минской области двигалась по проспекту Советскому. Вблизи дома №7 водитель не предоставила преимущество и совершила наезд на 40-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция просит водителей проявлять внимательность и осторожность при участии в дорожном движении, при проезде пешеходных переходов выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от необдуманных обгонов и перестроений, а также использовать ремни безопасности.-0-