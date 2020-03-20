Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Рено" сбил женщину на пешеходном переходе в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Рено" ехал со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Тростенецкой по 2-му Велосипедному переулку. На перекрестке с улицей Ванеева он столкнулся с автомобилем "Мазда", двигавшимся со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Денисовской.

В результате ДТП "Рено" наехал на людей, пересекавших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина-пешеход 1947 года рождения госпитализирована, мужчина не пострадал.

Автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение по крайней правой полосе улицы Ванеева в направлении улицы Денисовской и в крайней правой полосе 2-го Велосипедного переулка в направлении улицы Тростенецкой затруднено.-0-