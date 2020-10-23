Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Могилеве

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве легковушка сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 22 октября около 7.30. "60-летний житель областного центра двигался на автомобиле Audi 80 по улице Первомайской. В районе дома №115 он наехал на 57-летнюю могилевчанку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила травмы. Она госпитализирована", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция напоминает водителям о предельной внимательности за рулем. "Помните, что при подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снизить скорость автомобиля до полной остановки, чтобы не наехать на пешехода. Пешеходам даже при разрешающем сигнале светофора нужно убедиться, что все автомобили остановились и пропускают их ", - добавили в ведомстве.-0-