16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила женщину на трассе Р58, водитель скрылся, но после вернулся на место ДТП. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Сегодня днем на 21-м км автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель в районе поворота к деревне Комсомолец автомобиль наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Женщина скончалась на месте. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Как сообщили очевидцы, это был автомобиль Lancia серебристого цвета. Позже водитель вернулся на место аварии. МВД благодарит всех отозвавшихся за неравнодушие и помощь в его розыске.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики. Очевидцев ДТП просят обратиться в ГАИ УВД Миноблисполкома по телефонам (8017) 204-44-44 или 102.-0-
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