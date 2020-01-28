Легковушка сбила женщину в Браславском районе

28 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил женщину в Браславском районе, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером 27 января на дороге Браслав-Поставы-Мядель в деревне Подрукша. По предварительной информации, водитель Mitsubishi сбил находившуюся на проезжей части женщину. На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.

ГАИ просит сообщать в милицию о нахождении на дороге пешеходов или велосипедистов, которые представляют опасность для дорожного движения.-0-