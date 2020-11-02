Легковушка сбила женщину в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости легковушка сбила женщину. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 30 октября. "Около 23.00 водитель 1971 года рождения за рулем "Форда" на проспекте Независимости совершил наезд на пешехода - женщину 1943 года рождения, которая от телесных повреждений скончалась в больнице", - рассказали в МВД.

31 октября около 19.00 водитель 1964 года рождения за рулем "Рено" в районе транспортной развязки МКАД - улица Кижеватова совершил наезд на женщину 1983 года рождения. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями была госпитализирована.-0-