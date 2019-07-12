Легковушка сгорела в центре Минска

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на ул.Немига в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 16.04 водитель Ford Focus сообщил, что его машина загорелась. "Когда спасатели прибыли к месту вызова на ул.Немига, авто было охвачено пламенем. Работники МЧС ликвидировали возгорание в 16.09", - рассказали в управлении.

В результате пожара автомобиль сгорел. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.-0-