Легковушка сгорела в центре Минска

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на ул.Немига в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сегодня в 16.04 водитель Ford Focus сообщил, что его машина загорелась. "Когда спасатели прибыли к месту вызова на ул.Немига, авто было охвачено пламенем. Работники МЧС ликвидировали возгорание в 16.09", - рассказали в управлении.
В результате пожара автомобиль сгорел. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.-0-
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