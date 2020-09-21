Легковушка съехала в кювет и опрокинулась в Молодечненском районе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась, погибли два человека. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 19 сентября около 19.00. По предварительной информации, 33-летний минчанин за рулем "Додж Караван" не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Погиб водитель и 60-летний пассажир. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.-0-