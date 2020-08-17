17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковушка съехала в кювет на трассе М5 - пострадала девочка-пассажир. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 15 августа около 11 часов. По предварительной информации, 43-летний водитель на Hyundai ехал по автодороге М-5 Минск-Гомель, вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии травмы получила 11-летняя девочка, находившаяся на заднем сиденье. Она была пристегнута ремнем безопасности.

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