Легковушка столкнулась с автобусом в Браславском районе - два человека в больнице

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:09 Соцнаправленность и сниженная налоговая нагрузка: бюджет Гомеля 2020 года увеличится на 6% Регионы
18:05 В Бресте огласили приговор по делу об угрозе насилием судебному исполнителю Происшествия
18:01 В Слониме столкнулись МАЗ и "Мазда": водитель и пассажир легковушки в реанимации Происшествия
17:58 Минтруда напоминает о заявительном принципе доплат к пенсиям докторов наук с 1 января Общество
17:58 В Беларуси предлагают повысить скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог Общество
17:57 Жевняк: взрослые могут исполнить желание каждого ребенка Общество
17:51 Беларусь и Албания заключили соглашение об отмене виз Общество
17:38 Магазины duty free на въезде в Беларусь откроют в "Котловке", "Новой Рудне", "Козловичах" и "Мокранах" Общество
17:10 Финский форвард Тему Пулккинен переходит из минского "Динамо" в московское Спорт
16:57 Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда Общество
16:37 Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре составил Br3,8 млрд Экономика
16:28 В Березинском биосферном заповеднике встретили 43-тысячного туриста Регионы
16:22 Легковушка столкнулась с автобусом в Браславском районе - два человека в больнице Происшествия
16:06 Минчанка украла из магазина дорогостоящую косметику Происшествия
16:06 На "Зимние каникулы в ПВТ" приглашают почти тысячу школьников Регионы
15:59 Анатолий Лис: государство всегда будет поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения Регионы
15:49 Минчанин воровал вещи рабочих на стройках Происшествия
15:47 Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности Общество
15:37 Фликер вместо проездного - гомельские школьники могут на каникулах бесплатно ездить в маршрутках Регионы
15:32 Здание крытого гаража в Минске ушло с аукциона более чем за Br1,4 млн Регионы
15:26 Реконструкцию системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС планируется завершить в 2020 году Регионы
15:13 В Лиде таксист принял роды у пассажирки Регионы
15:09 На Гавайях пропал вертолет с семью людьми на борту В мире
15:02 Нормативное финансирование учреждений образования апробируют в 2020 году в Могилевской области Регионы
14:56 Андрей Хмель: важно, чтобы дети встречали Новый год с улыбкой и верили в волшебство Регионы
14:52 Белорусы Михаил Семенов и Полина Сероносова выступят в лыжной многодневке "Тур де Ски" Спорт
14:44 Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы Президент
14:43 Программа статистических работ на 2020 год утверждена в Беларуси Экономика
14:38 Житель Каменецкого района угнал автомобиль соседа, а потом позвонил в милицию Происшествия
14:35 В США пара вызвала полицию, чтобы арестовать робота-пылесоса Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Происшествия
27 декабря 2019, 16:22

Легковушка столкнулась с автобусом в Браславском районе - два человека в больнице

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

27 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Браславском районе - два человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 10.00 на дороге Браслав - Плюсы - Слободка. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы, их госпитализировали в больницу Браслава.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Браслав Витебская область ГАИ ДТП травматизм
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Бресте огласили приговор по делу об угрозе насилием судебному исполнителю
Фото Следственного комитета В Слониме столкнулись МАЗ и "Мазда": водитель и пассажир легковушки в реанимации
Фото из архива Минчанка украла из магазина дорогостоящую косметику
Фото из архива Минчанин воровал вещи рабочих на стройках
Фото из архива Житель Каменецкого района угнал автомобиль соседа, а потом позвонил в милицию
Фото Pixabay В пинском микрорайоне ввели карантин из-за бешеной лисы
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах
Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности
Беларусь высоко ценит дружбу с Турцией - Кочанова
Благотворительному проекту Белагропромбанка "Прикосновения" - 2 года
Топ-новости
Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2020 году
Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда
Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома
Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ
Компания МТС удостоена почетных символов II Европейских игр
В Беларуси предлагают повысить скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог
Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка
Андрейченко: дети-сироты должны быть уверены в том, что они нужны обществу и стране
"Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси
Как будет работать метро Минска в праздники
Финский форвард Тему Пулккинен переходит из минского "Динамо" в московское
Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Программа статистических работ на 2020 год утверждена в Беларуси
Минтруда установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год
Главная профсоюзная елка пройдет 30 декабря в Минске
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.