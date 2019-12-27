Легковушка столкнулась с автобусом в Браславском районе - два человека в больнице

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
27 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Браславском районе - два человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 10.00 на дороге Браслав - Плюсы - Слободка. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы, их госпитализировали в больницу Браслава.-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома