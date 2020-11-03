Легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи в Бресте

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня утром столкнулись легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась около 08.10 на перекрестке улиц Колесника и Краснознаменной. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фольксваген" был 60-летний брестчанин. Он выезжал на перекресток на разрешающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой медпомощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Водителя легковушки и врача скорой помощи доставили в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что автомобилю оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками нужно обеспечивать беспрепятственный проезд.-0-