Легковушка столкнулась с фурой на МКАД

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковой автомобиль при перестроении столкнулся с фурой, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Ирины Кавецкой, водитель Volvo 1964 года рождения двигался по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении пр.Независимости в крайней правой полосе. Он пытался перестроиться в среднюю полосу, но не убедился в безопасности маневра. Это привело к столкновению с автомашиной MAN, которая двигалась в попутном направлении.

Водитель Volvo привлечен к административной ответственности по ч.10 ст.18.14 КоАП. Движение на участке МКАД стабилизировано.-0-