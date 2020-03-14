Легковушка столкнулась с грузовиком в Минске

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 23-летний водитель легковушки "Хендай" ехал по ул.Радиальной со стороны ул.Ваупшасова в направлении ул.Переходной по крайней правой полосе. Он не учел скоростной режим и метеорологические условия, в результате столкнулся с грузовым автомобилем "Исузу".

Пострадавших в аварии нет. Обстоятельства происшествия выясняются.-0-