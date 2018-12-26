Легковушка столкнулась с лосем в Речицком районе, пострадали два человека

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе легковой автомобиль столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем, пострадали водитель и пассажир, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 25 декабря. Водитель "Фольксвагена" двигался по трассе Октябрьский - Паричи - Речица. В какой-то момент на дорогу внезапно выбежал лось. От столкновения с животным легковой автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате происшествия водитель и одна из пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Речицкую центральную райбольницу. Животное погибло.

По факту ДТП проводится проверка.-0-