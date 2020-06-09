Легковушка столкнулась с машиной милиции в Минске

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в милицейский УАЗ. Такую информацию в своем Telegram-канале разместило УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Девушка за рулем "Мерседеса" ехала по ул.Орловской со стороны Сморговского тракта в направлении Долгиновского тракта. "По предварительной информации, при перестроении из второй полосы в третью она совершила столкновение со служебной автомашиной УАЗ, двигавшейся в попутном направлении. Водитель УАЗа принял все необходимые меры, чтобы избежать аварии и травмирования пассажиров, однако столкновение все же произошло", - проинформировали в ГАИ.

Пострадавших в ДТП нет. Машины получили механические повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-