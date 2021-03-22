Легковушка столкнулась с мусоровозом в Могилевском районе - пострадали 7 человек

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе легковушка столкнулась с мусоровозом - пострадали семь человек. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 21 марта около 15.30. "Водитель 1997 года рождения за рулем "Фиат" на трассе граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении, не остановился перед знаком "Движение без остановки запрещено", выехал на встречку, где столкнулся с мусоровозом, который двигался по главной дороге", - рассказали в ГАИ.

В ДТП пострадали водитель и пассажиры легковушки, в том числе двое детей. Здоровью пострадавших ничто не угрожает.-0-