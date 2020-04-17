Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Климовичском районе

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе водитель легковушки пошел на обгон, и на встречной полосе его машина врезалась в пассажирский автобус, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло сегодня утром на 6-м км автодороги Климовичи - Костюковичи - граница РФ. "Автомобилем BMW 525 управлял 41-летний житель районного центра. При совершении обгона он не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом МАЗ-152062. В результате ДТП травмированы водитель BMW и 80-летняя пассажирка автобуса. Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

Пригородный автобус двигался по маршруту Кричев - Климовичи. В салоне кроме водителя находились еще 8 пассажиров. Людей осмотрела бригада скорой медицинской помощи. Кроме пожилой женщины госпитализация никому не понадобилась.-0-