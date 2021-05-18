Легковушка столкнулась с трактором в Березинском районе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе легковушка столкнулась с трактором. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома

"17 мая около 15.00 на 115-м км автодороги Минск - Могилев 38-летний житель Узденского района, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", отвлекся от управления и совершил столкновение с попутно двигавшимся трактором МТЗ, которым управлял 63-летний житель Березино", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии водитель "Фольксвагена" с серьезными травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

"Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем, не отвлекайтесь во время управления транспортом и не забывайте соблюдать дистанцию до впереди идущей автомашины", - отметили в ГАИ.-0-