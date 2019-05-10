Легковушка столкнулась с трактором в Минске: пассажир авто погиб

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка столкнулась с трактором в Минске, пассажир автомобиля погиб, нетрезвого водителя госпитализировали. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Очевидцы вечером 9 мая сообщили об аварии. "Водитель легковушки "Киа Оптима" ехал со стороны ул.Кижеватова в направлении ул.Корженевского. Он столкнулся с двигавшимся впереди погрузчиком с прицепом. Далее трактор совершил столкновение с автомобилем "Ауди", который также ехал в попутном направлении. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля "Киа", водители легковушки и погрузчика были госпитализированы", - рассказали в ГАИ. Установлено, что водитель "Киа" был нетрезв.

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как рассказали в Минском городском управлении МЧС, водитель "Киа" и его пассажир оказались зажаты в салоне. Спасатели деблокировали мужчину, также было извлечено тело погибшего. Водитель трактора вышел самостоятельно, после осмотра был отпущен домой. Водитель "Ауди" не пострадал.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, представитель СК и специалист управления ГКСЭ. Проводится проверка. Действиям участников ДТП дается правовая оценка.-0-