Легковушка столкнулась с трактором в Поставском районе

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Поставском районе пассажирка легковушки пострадала при столкновении авто с трактором, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 11.00 вблизи деревни Ширки. 44-летний водитель Renault Megan на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с трактором. В результате аварии пассажирка легкового автомобиля получила телесные повреждения и была доставлена в Поставскую центральную районную больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально осторожными на дороге. От этого зависит не только ваши жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения.-0-