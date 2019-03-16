16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка столкнулась с трамваем в Минске, обошлось без пострадавших. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 13.15 на улице Козлова. "Водитель автомобиля "Опель" двигался со стороны улицы Берестянской в направлении Ботанической. На перекрестке Платонова - Козлова он столкнулся с трамваем", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-