Легковушка в Бресте сбила 10-летнюю девочку

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте школьница попала под колеса легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 июля около 15.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Дастер" находилась 36-летняя брестчанка. Она ехала по двору на улице Кирова и сбила 10-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу из-за припаркованной машины.
В результате ДТП школьница получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в травматологическое отделение Брестской детской областной больницы.
По данному факту проводится проверка.-0-
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