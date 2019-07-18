Легковушка в Бресте сбила 10-летнюю девочку

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте школьница попала под колеса легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 июля около 15.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Дастер" находилась 36-летняя брестчанка. Она ехала по двору на улице Кирова и сбила 10-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу из-за припаркованной машины.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в травматологическое отделение Брестской детской областной больницы.

По данному факту проводится проверка.-0-