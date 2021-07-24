Легковушка в Минске сбила велосипедистку

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль в Минске сбил велосипедистку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 10.30 водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по ул.Матусевича со стороны ул.Глебки в направлении ул.Жиновича. При повороте направо он сбил велосипедистку 1952 года рождения, которая пересекала проезжую часть по велосипедной дорожке на зеленый сигнал светофора.

Велосипедистка пострадала и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.

"При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, пересекающим проезжую часть по велосипедной дорожке. Будьте предельно внимательны и осмотрительны на дороге!" - призвали в ГАИ.-0-

УГАИ ГУВД Мингорисполкома