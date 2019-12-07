Легковушка в Толочинском районе влетела в дерево: три человека в больнице

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
7 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочинском районе легковой автомобиль врезался в дерево, три человека в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 12.00 вблизи деревни Замошье. Водитель легковушки съехал в кювет, где влетел в придорожное дерево. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные условия при выборе скорости движения авто, избегать резкого маневрирования и соблюдать дистанцию.-0-