Легковушка в Витебском районе сбила лося

12 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль в Витебском районе сбил лося, в результате столкновения пострадал пассажир, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

Инцидент произошел вечером 11 января вблизи агрогородка Кировская. Водитель "Рено Лагуна" двигался по трассе Витебск-Полоцк, когда на дороге внезапно появился лось. В результате происшествия животное погибло, а 33-летняя пассажирка автомобиля с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника доставлена в травматологическое отделение больницы.

По данному факту проводится проверка.-0-