Легковушка в Витебском районе сбила лося

12 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль в Витебском районе сбил лося, в результате столкновения пострадал пассажир, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Инцидент произошел вечером 11 января вблизи агрогородка Кировская. Водитель "Рено Лагуна" двигался по трассе Витебск-Полоцк, когда на дороге внезапно появился лось. В результате происшествия животное погибло, а 33-летняя пассажирка автомобиля с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника доставлена в травматологическое отделение больницы.
По данному факту проводится проверка.-0-
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