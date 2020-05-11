Легковушка въехала в автобус в Минске

Скриншот из видео из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и пассажирский МАЗ столкнулись в Минске. Об этом проинформировало в своем Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня в районе диспетчерской станции "Малиновка". 34-летний водитель Opel Zafira ехал по ул. Слободской со стороны ул. Рафиева в направлении ул. Есенина. По предварительной информации, вблизи д/с "Малиновка" мужчина в результате неправильно выбранной скорости выехал за пределы проезжей части на тротуар. После столкнулся с двигавшимся маршрутным автобусом МАЗ, который заезжал на станцию.

"Водитель находился с состоянии алкогольного опьянения, что позже подтвердил результат медицинского освидетельствования - 1,9 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Пострадавших нет. В отношении водителя автомобиля Opel Zafira составлены протоколы о наложении административного взыскания", - проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Водитель находился в автомобиле с тремя пассажирами - товарищи возвращались с рыбалки.-0-