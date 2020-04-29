Легковушка въехала в дерево и опрокинулась в водоканал в Любанском районе

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе легковушка въехала в дерево и опрокинулась в водоканал. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел утром 28 апреля на автодороге Р55 Любань - Калиновка - Приклинец вблизи деревни Паличин. По предварительной информации, 21-летний водитель "Ситроена" не справился с управлением и выехал на обочину. После столкновения с деревом машина опрокинулась в водоканал. От полученных травм 16-летний пассажир авто, житель Любанского района, скончался в реанимации.

По информации ГАИ, водитель не имел права управления.-0-