Легковушка въехала в осветительную мачту и протаранила забор на ул. Селицкого в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в осветительную мачту и протаранила забор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 6.50 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем "Лада", двигался по ул.Селицкого со стороны поселка Королищевичи в направлении ул.Алеся Бачило. Напротив дома №39 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в осветительную мачту и забор.

Водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

На данный момент проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные правилами и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, влияющие на безопасность движения.-0-