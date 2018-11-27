Легковушка въехала в троллейбус в Могилеве

27 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве по улице Первомайской иномарка столкнулась с троллейбусом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.00. Обошлось без пострадавших. Пассажиры троллейбуса, следовавшего по маршруту №4, отделались легким испугом и ушибами.

Транспортным средствам причинены незначительные механические повреждения. Движение электротранспорта было приостановлено примерно на полчаса пока шло разбирательство.

Проводится проверка.-0-