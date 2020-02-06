Легковушка влетела в автобус в Полоцком районе

На месте происшествия. Фото из VK-аккаунта УГАИ УВД Витебского облисполкома
6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе столкнулись легковой автомобиль и автобус, пострадал один человек, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня утром на 8-м км дороги Полоцк-Глубокое. Водитель легковушки не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус. В результате ДТП 38-летняя водитель легкового авто получила травмы, ее госпитализировали в больницу.
По факту аварии проводится проверка.-0-