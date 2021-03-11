Легковушка влетела в осветительную опору и забор в Слониме

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме легковушка влетела в осветительную опору и забор, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. "Установлено, что около 21.00 водитель "БМВ" двигался со стороны агрогородка Жировичи в направлении улицы Шоссейной Слонима. При выезде с закругления дороги вправо парень неверно выбрал скорость, не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на правый по ходу движения тротуар, где допустил столкновение с осветительной опорой, а затем наехал на забор жилого дома", - рассказали в ГАИ. Как добавили в Гродненском областном управлении МЧС, в авто находились водитель и два пассажира. Пассажиры покинули автомобиль самостоятельно, а водитель 1991 года рождения оказался зажатым в салоне. Спасательная операция продолжалась около часа. Работники МЧС и медики совместно провели практически ювелирную работу, чтобы сохранить жизнь молодому мужчине. После ДТП жителя Слонима госпитализировали в травматологическое отделение больницы. Назначена проверка. Причина ДТП - неправильно выбранная скорость. "Водители, выбирайте ту скорость и дистанцию, которые сделают вашу поездку безопасной", - отметили в ГАИ.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!