Легковушка врезалась в автомобиль дорожников в Ивацевичском районе

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе легковушка столкнулась с автомобилем дорожной службы, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 8.20 на 143-м км дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, 38-летний минчанин уснул за рулем автомобиля "Фольксваген" и столкнулся с МАЗ под управлением 60-летнего водителя, который обрабатывал дорожное полотно песчано-соляной смесью.

Легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Его водителя после происшествия доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. Установлено, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

"Поездки на дальние расстояния связаны с длительным нахождением за рулем. Случаи выезда автомобилей на полосу встречного движения, съезды в придорожные кюветы и опрокидывания зачастую происходят по вине уставших и уснувших водителей. К тому же сказываются и погодные условия. Поэтому водителю в долгом пути обязательно нужно отдыхать и высыпаться. Также не стоит забывать про пассивные средства защиты - ремни безопасности и автокресла, зачастую это спасает жизни", - отметили в Госавтоинспекции.-0-