Легковушка врезалась в автомобиль ГАИ в Лепельском районе

5 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе легковушка "Ауди" врезалась в служебный автомобиль ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла утром 4 августа на дороге Минск-Витебск. Легковушка при повороте налево в сторону АЗС не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении служебному автомобилю ОГАИ Лепельского РОВД. В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

В отношении водителя "Ауди" составлен административный протокол по ч.10 ст.18.14 КоАП.-0-