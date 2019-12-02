Легковушка врезалась в барьерное ограждение на М14, погиб водитель

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барьерное ограждение прошило машину насквозь на трассе под Минском, погиб водитель. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 12.20 на 32-м км автодороги М14 49-летний водитель Renault Megane Scenic врезался в барьерное ограждение. "Металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника, причинив травмы мужчине. На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Спасатели деблокировали водителя, но он скончался на месте ДТП, не приходя в сознание", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.-0-

Фото УГАИ МВД