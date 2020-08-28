Легковушка врезалась в дерево и повредила припаркованный автомобиль в Минске

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в дерево и повредила припаркованный автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 27 августа около 13.10. Водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Гинтовта со стороны МКАД в направлении улицы Ложинской. Когда возникло препятствие, он не снизил скорость и не остановился. В результате чего мужчина врезался в дерево. От удара транспортное средство отбросило на стоящий автомобиль Citroen.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.-0-