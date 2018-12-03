Легковушка врезалась в экскаватор в Барановичах

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах легковой автомобиль врезался в экскаватор-погрузчик. В аварии пострадала 24-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 ноября примерно в 7.45. Экскаватором-погрузчиком управлял 60-летний местный житель. Выезжая с прилегающей территории к предприятию ЖКХ, мужчина не предоставил преимущество в движении автомобилю Seat Cordoba, за рулем которого находился 34-летний горожанин. Столкновения избежать не удалось.

В аварии пострадала 24-летняя девушка, ехавшая на переднем пассажирском сидении легковушки. С травмами она госпитализирована в Барановичскую центральную городскую больницу.

Проводится проверка. Установлено, что пострадавшая была пристегнута ремнем безопасности.-0-