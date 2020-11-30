Легковушка врезалась в маршрутное такси в Бресте

Фото МВД

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА. Авария случилась 29 ноября около 18.00. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Опель" находился 51-летний брестчанин. На улице Молодогвардейская водитель поворачивал налево и не уступил дорогу ехавшему навстречу "Мерседесу", из-за чего транспортные средства столкнулись. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы лица. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой. Водитель маршрутки не пострадал. Были ли пассажиры в салоне в момент аварии, не сообщается. Днем ранее в Бресте случилось еще одно дорожное происшествие. По предварительной информации, пьяный 38-летний водитель автомобиля "Опель" сбил на нерегулируемом переходе 64-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!