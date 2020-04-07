7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в осветительную мачту на могилевской трассе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля "Ситроен" двигалась по Могилевскому шоссе со стороны ул.Селицкого в направлении поселка Сосны и наехала на осветительную мачту. Водитель не пострадала. Инспекторам она пояснила, что отвлеклась во время управления. Пассажиров в салоне не было.

ГАИ просит водителей быть предельно внимательными и сконцентрированными во время управления транспортными средствами.-0-