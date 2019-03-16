Легковушка врезалась в отбойник в Городокском районе: два человека погибли

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель и пассажир погибли в ДТП в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром в районе 16-го км объездной автодороги граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением и врезался металлическое отбойное ограждение. "После этого авто опрокинулось на крышу. В результате ДТП погибли на месте водитель 1976 года рождения и пассажир 1968 года рождения", - проинформировали в ГАИ.

В машине ехали еще двое пассажиров. После осмотра врачей 67-летний мужчина доставлен в больницу, второй - 39-летний мужчина - не пострадал.

Со слов одного из пассажиров, ДТП случилось в момент обгона попутного автомобиля. Скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции вызвали очевидцы ДТП. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при всех маневрах на дороге необходимо быть предельно внимательными. Из-за перепадов температур утром на асфальте может образовываться ледяная корка. Опасно и яркое солнце, которое бывает причиной нелепых аварий, плохое состояние дорог после оттаявшего снега и увеличение общего количества машин на дорогах после зимы.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома