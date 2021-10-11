Легковушка врезалась в сеялку в Крупском районе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе легковой автомобиль врезался в сеялку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"9 октября около 19.30 на 57-м км автодороги Чашники - Бобр - Бобруйск вблизи деревни Ерашовка Крупского района водитель 1994 года рождения на автомобиле "Ниссан Альмера" совершил столкновение с сельскохозяйственной сеялкой, которую транспортировал трактор. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

10 октября около 00.05 на 24-м км автодороги Логойск - Смолевичи - Марьина Горка вблизи деревни Усяж Смолевичского района водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем "Рено Лагуна", совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате пешеход 1983 года рождения с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.-0-