Легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру в Дятловском районе

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла вечером 23 ноября на дороге Лида-Слоним-Бытень. У грузовика закончилось топливо, он остановился на дороге. Позади двигалась легковая "Мазда". Машина врезалась в фуру и вылетела в кювет. Водитель легковушки погиб.
"Обозначался ли стоявший автопоезд световой сигнализацией и знаком аварийной остановки, установит следствие", - отметили в ГАИ.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.195 BYN
|3.209 BYN